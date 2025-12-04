Innovazione e progresso Messina si conferma tra i comuni più digitali d’Italia

Messinatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Messina si conferma come uno dei capoluoghi di provincia più attivi sul fronte della trasformazione digitale. È quanto emerge da ICity Rank 2025, la ricerca annuale sulla trasformazione digitale dei 108 Comuni realizzata da FPA, società del gruppo Digital360, presentata oggi a Roma durante il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

innovazione e progresso messina si conferma tra i comuni pi249 digitali d8217italia

© Messinatoday.it - Innovazione e progresso, Messina si conferma tra i comuni più digitali d’Italia

News recenti che potrebbero piacerti

Progresso economico e benessere basati sull’innovazione, il Nobel conferma il primato dell’Occidente protestante - Il conferimento del premio Nobel per l’Economia a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt «per aver spiegato la ... Riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Innovazione Progresso Messina Conferma