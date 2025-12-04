innovazione a bari tappa conclusiva roadshow 2025 bnl bnp paribas

Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - A Bari ultima tappa per il 2025, ma tutto è pronto a ripartire il prossimo anno. Si chiude infatti nel capoluogo pugliese il Roadshow di Bnl Bnp Paribas che sta portando la Banca, da Nord a Sud, in un percorso di confronto e dialogo su economia, imprese, innovazione, lavoro e geopolitica, con clienti, stakeholder, rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle associazioni, delle università e della Società. Cinque tappe (Roma, Parma, Verona, Bergamo e oggi Bari) per il 2025, mentre lo scorso anno sono state 4 le città toccate: Bologna, Padova, Napoli e Milano; per un totale di oltre 2000 ospiti e più di 50 relatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

