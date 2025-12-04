Infrastrutture terzo valico dei Giovi | scavati 86,5 km gallerie su 90 totali
(Adnkronos) – Scavati 86,5 chilometri di galleria sugli oltre 90 totali della linea del Terzo Valico dei Giovi, realizzato dal General Contractor guidato da Webuild per conto di Rete Ferroviaria Italiana, con il supporto della società di ingegneria Italferr, entrambe società del Gruppo Fs Italiane, sotto l’egida del commissario straordinario di Governo, Calogero Mauceri. L’abbattimento . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
