Infortunio Vlahovic | quante e quali partite salterà il centravanti serbo? Tutti gli aggiornamenti dopo l’operazione di oggi

di Marco Baridon Infortunio Vlahovic, il serbo starà fuori 14 settimane e salterà i big match con Napoli, Inter e Roma: calendario da incubo, punta al ritorno a marzo. Il verdetto medico post-operatorio ha confermato lo scenario peggiore per la Juventus e per Luciano Spalletti. L’Infortunio Vlahovic, che ha richiesto un intervento chirurgico per la lesione di alto grado all’adduttore, terrà il centravanti serbo lontano dai campi di gioco per un periodo stimato di almeno 14 settimane. Un lasso di tempo lunghissimo, che priva la Vecchia Signora del suo terminale offensivo principale nel momento più caldo della stagione, costringendo lo staff tecnico a ridisegnare l’attacco per un intero trimestre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Vlahovic: quante e quali partite salterà il centravanti serbo? Tutti gli aggiornamenti dopo l’operazione di oggi

