Infortunio Vlahovic oggi l’operazione a Londra | l’obiettivo della Juventus è riaverlo entro quella data Le ultimissime

sui tempi di recupero del serbo. Dušan Vlahovi? si sottoporrà oggi pomeriggio all’ intervento chirurgico per risolvere il grave infortunio muscolare subito, dando il via a un lungo e lento percorso di riabilitazione. Il centravanti serbo, d’accordo con la Juventus, ha scelto la strada dell’operazione per garantire la massima sicurezza nel suo recupero. La diagnosi: lesione di alto grado e l’opzione chirurgica. Il referto degli esami strumentali di lunedì aveva confermato la serietà del problema: « lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Vlahovic, oggi l’operazione a Londra: l’obiettivo della Juventus è riaverlo entro quella data. Le ultimissime

