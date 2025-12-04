Infortunio sul lavoro | sfonda il lucernario e finisce al piano di sotto operaio 55enne ferito

Stava lavorando alla copertura della sede Arpa di Agrigento. All'improvviso, non è chiaro come, l'operaio cinquantacinquenne avrebbe perso l'equilibrio: ha sfondato il lucernario ed è finito al piano di sotto. Momenti di apprensione, anzi di terrore puro, ieri pomeriggio, a causa dell'ennesimo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Infortunio sul lavoro: sfonda il lucernario e finisce al piano di sotto, operaio 55enne ferito

News recenti che potrebbero piacerti

L'infortunio sul lavoro è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 dicembre. Il giovane è un marocchino che viveva nel Bresciano - facebook.com Vai su Facebook

Cade mentre è al lavoro, l'infortunio a Terni: grave un 68enne Vai su X

Operaio sfonda un lucernario sul tetto di un capannone e precipita per sei metri: cinquantenne in fin di vita - «È diventato intollerabile assistere a questo stillicidio pressoché quotidiano di incidenti, soprattutto perché la casistica delle cadute dall’alto sta diventando preponderante - Come scrive ilgazzettino.it

Operaio sfonda un lucernario sul tetto di un capannone e precipita per sei metri: cinquantenne in fin di vita - Immediati i soccorsi prestati in primis dai dipendenti della Standhouse Srl, che hanno allertato il 118, arrivato con automedica e infine l'elisoccorso. Scrive ilgazzettino.it

Infortunio sul lavoro. Precipita per cinque metri - Un operaio di 58 anni è caduto dal tetto per la rottura di un lucernario mentre effettuava una ... Si legge su lanazione.it

Cede il lucernario, muore per portare il pasto a un operaio: incidente sul lavoro nel Riminese - Giù da un lucernario di una azienda di via Tavollo nella zona artigianale di San Giovanni in Marignano, dove era ... Riporta ilrestodelcarlino.it