Infortunio Rugani | salvo imprevisti tornerà in gruppo entro quella data Semaforo verde vicino per il difensore

4 dic 2025

Infortunio Rugani: salvo imprevisti tornerà in gruppo entro quella data. Semaforo verde vicino per l’esperto difensore bianconero. Arrivano  notizie confortanti  dall’infermeria della  Juventus  in un momento delicato per il reparto difensivo. Il  semaforo verde  per il rientro di  Daniele Rugani  è ormai  non lontanissimo, portando un  sollievo atteso  per  Luciano Spalletti. Il difensore aveva riportato, nell’allenamento di  martedì 18 novembre, una  lesione di basso grado  al  muscolo soleo della gamba destra. Nonostante l’infortunio si inserisse in un quadro già critico, la  lieve entità  del danno muscolare ha permesso un  rapido percorso di recupero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

