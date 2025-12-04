Infortunio Rugani | salvo imprevisti tornerà in gruppo entro quella data Semaforo verde vicino per il difensore

Infortunio Rugani: salvo imprevisti tornerà in gruppo entro quella data. Semaforo verde vicino per l'esperto difensore bianconero. Arrivano notizie confortanti dall'infermeria della Juventus in un momento delicato per il reparto difensivo. Il semaforo verde per il rientro di Daniele Rugani è ormai non lontanissimo, portando un sollievo atteso per Luciano Spalletti. Il difensore aveva riportato, nell'allenamento di martedì 18 novembre, una lesione di basso grado al muscolo soleo della gamba destra. Nonostante l'infortunio si inserisse in un quadro già critico, la lieve entità del danno muscolare ha permesso un rapido percorso di recupero.

Visto l'infortunio di #Gatti, che ne avrà per almeno un mese, #Rugani e #Bremer non saranno a disposizione. Il primo punta a esserci per la sfida di Champions col Pafos, il secondo invece sta lavorando per tornare in gruppo da metà dicembre in poi. Vai su X

Rugani out tre settimane per infortunio! Buone notizie per Kelly e Cabal: tornano in gruppo per la Fiorentina. #Rugani #Kelly #Cabal #SerieA #juve #juventusnews24 - facebook.com Vai su Facebook

Non perderti dirette, news e highlights - Almeno un mese di stop per Daniele Rugani, titolare nell'ultima Juventus vista in campo nel derby prima della sosta, che nell'allenamento di martedì 18 novembre ha riportato una lesione di basso grado ... Come scrive sport.sky.it

La Juventus perde per infortunio Rugani, grana in difesa per Spalletti. Diagnosi, tempo di recupero e quante partite salterà - SERIE A – Brutta notizia per Luciano Spalletti e per la Juventus che a pochi giorni dalla trasferta a Firenze e di un ciclo di impegni molto serrato dopo la rip ... Si legge su eurosport.it

Quale Juve senza Bremer? Decolla Rugani, ma Tudor ha 4 difensori contati. Cos'ha in mente il tecnico - Ricordate il tasto "RW" del videoregistratore, quello che faceva scorrere velocemente all'indietro le immagini? Come scrive gazzetta.it

Juventus, l'infortunio di Bremer e i dubbi di Tudor: perché Rugani è meglio di Gatti per sostituire il brasiliano - L'infortunio di Bremer è stato ormai in gran parte metabolizzato, tra presa di coscienza della realtà dei fatti - Secondo calciomercato.com