Infortunio Lobotka piova sul bagnato in casa Napoli | centrocampo in emergenza totale contro la Juve!

Inter News 24 Le condizioni. Piove sul bagnato in casa dei Campioni d’Italia in carica. Il Napoli perde una delle sue pedine fondamentali e insostituibili: Stanislav Lobotka. Attraverso una nota ufficiale diramata nelle scorse ore, la società partenopea ha comunicato il forfait del metronomo di centrocampo. Gli esami strumentali hanno evidenziato che il regista slovacco, fermatosi nel corso dell’attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un “risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Lobotka, piova sul bagnato in casa Napoli: centrocampo in emergenza totale contro la Juve!

