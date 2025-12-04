Infortunio Lobotka nuovo ko per il giocatore del Napoli Ecco la situazione con le condizioni attuali

Calcionews24.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Lobotka: nuova tegola a centrocampo per Conte verso Napoli–Juve. Il comunicato ufficiale sulle sue condizioni L’infortunio Lobotka arriva nel momento peggiore possibile per il Napoli e per Antonio Conte. La vittoria sofferta ai rigori contro il Cagliari, che ha garantito la qualificazione in Coppa Italia, lascia infatti in eredità un’emergenza totale in mezzo al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

