Infortunio Lobotka | altri guai a centrocampo per Conte! Si ferma anche lo slovacco per Napoli Juve Il comunicato ufficiale che svela le sue condizioni

Infortunio Lobotka: nuova tegola a centrocampo per Conte! Si ferma anche lo slovacco verso Napoli Juve. Il comunicato ufficiale con le condizioni. La vittoria sofferta ai rigori in Coppa Italia contro il Cagliari ha garantito il passaggio del turno, ma ha lasciato in eredità al Napoli una situazione medica drammatica. La maledizione del centrocampo continua a colpire la squadra di Antonio Conte. Dopo l’operazione di Billy Gilmour e gli stop delle scorse settimane di Anguissa e De Bruyne, si ferma anche il faro della manovra azzurra: Stanislav Lobotka. Il club partenopeo ha diramato un comunicato ufficiale che gela i tifosi e lo staff tecnico, confermando l’ennesimo infortunio muscolare in un reparto già ridotto ai minimi termini (resta solo McTominay). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

