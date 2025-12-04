Infortunio Gatti si opera a Nantes in mattinata dal chirurgo di Bremer | stimato al massimo questo tempo di recupero

per il rientro in campo. L’ esito degli accertamenti  su  Federico Gatti, infortunatosi martedì sera contro l’ Udinese  in  Coppa Italia, è arrivato ieri in tarda mattinata, confermando la  serietà  del problema: una  lesione del menisco mediale del ginocchio destro. Per il difensore centrale bianconero,  non c’è stata alternativa  all’intervento chirurgico, che è stato organizzato con  estrema rapidità. Intervento immediato a Nantes con il dottor Sonnery-Cottet. Gatti  ha raggiunto la  Francia  in volo già in serata per farsi operare dal  dottor Bertrand Sonnery-Cottet. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Gatti, si opera a Nantes in mattinata dal chirurgo di Bremer: stimato al massimo questo tempo di recupero

