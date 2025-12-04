Infortunio Gatti si opera a Nantes in mattinata dal chirurgo di Bremer | stimato al massimo questo tempo di recupero

per il rientro in campo. L' esito degli accertamenti su Federico Gatti, infortunatosi martedì sera contro l' Udinese in Coppa Italia, è arrivato ieri in tarda mattinata, confermando la serietà del problema: una lesione del menisco mediale del ginocchio destro. Per il difensore centrale bianconero, non c'è stata alternativa all'intervento chirurgico, che è stato organizzato con estrema rapidità. Intervento immediato a Nantes con il dottor Sonnery-Cottet. Gatti ha raggiunto la Francia in volo già in serata per farsi operare dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet.

