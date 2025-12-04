Infortuni studenti 64.391 denunce in dieci mesi | INAIL segnala un aumento del 4,7% rispetto al 2024

Le denunce di infortunio tra gli studenti di ogni ordine e grado presentate all’Inail entro il mese di ottobre 2025 sono state 64.391, con un incremento del 4,7% rispetto alle 61.523 registrate nello stesso periodo del 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

