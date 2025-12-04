Influenza e bambini il pediatra | Situazione sotto controllo grazie ai vaccini

“L’influenza sta circolando, ma grazie a una buona adesione alla vaccinazione antinfluenzale la situazione è sotto controllo”. Così il dottor Luigi Greco, noto pediatra e consigliere dell’Ordine dei Medici di Bergamo, traccia il punto sull’andamento della stagione influenzale. Entrando nel merito, spiega: “I virus influenzali stanno circolando ormai da qualche settimana. Non siamo ancora giunti al picco nelle nostre zone, ma stiamo svolgendo un’ottima campagna vaccinale come pediatri di famiglia. In base agli ultimi dati disponibili, in Bergamasca il 30% dei bambini e dei ragazzi è stato coperto dalla vaccinazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

