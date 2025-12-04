Indisponibilità dell' impianto di gara | la Roller fuori dal campionato di serie B

La Roller Salerno è ufficialmente fuori dal campionato di Serie B di hockey su pista. La Federazione Italiana Sport Rotellistici, ha spiegato le motivazioni, alias l’“indisponibilità dell’impianto di gara”, il PalaTulimieri, chiuso dopo il crollo. Una rinuncia obbligata. Epilogo amaro per la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

