Indiscrezione bomba | ecco perché Amadeus potrebbe tornare in Rai e a Sanremo!
Il rumor corre veloce: Amadeus potrebbe tornare in Rai, e non sarebbe un semplice rientro, ma un vero rilancio con nuovi programmi, un possibile access prime time estivo e persino un ritorno al Festival di Sanremo. Una prospettiva non ancora confermata in via ufficiale ma che, secondo più fonti, sta diventando sempre più concreta. Il conduttore, dopo l’avventura su Nove, sarebbe infatti davanti a un bivio: proseguire sulla strada Warner Bros Discovery o rientrare nella tv generalista che più di tutte ha costruito la sua popolarità. E a guardare gli ultimi sviluppi, la seconda ipotesi appare sempre più plausibile. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Il cast è pronto”. GF Vip, svelati i primi nomi dei concorrenti: l’indiscrezione bomba - facebook.com Vai su Facebook
Romano: " #sergioramos aprirebbe all'Italia". Occasione di #calciomercato per il #Milan? L'indiscrezione #SempreMilan Vai su X
Amadeus torna in Rai? Retroscena bomba dopo flop di ascolti a NOVE/ Cosa potrebbe succedere - Amadeus, dopo La Corrida sotto tono arriva l’indiscrezione: Rai pronta a riaccoglierlo? ilsussidiario.net scrive
Zeudi Di Palma torna in tv? Indiscrezione bomba dopo Grande Fratello/ “Un programma tutto suo” - Zeudi Di Palma, l’indiscrezione bomba: non solo ospitate, ma un progetto importante in arrivo sul piccolo schermo. Segnala ilsussidiario.net