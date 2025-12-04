Indiscrezione bomba | ecco perché Amadeus potrebbe tornare in Rai e a Sanremo!

Il rumor corre veloce: Amadeus potrebbe tornare in Rai, e non sarebbe un semplice rientro, ma un vero rilancio con nuovi programmi, un possibile access prime time estivo e persino un ritorno al Festival di Sanremo. Una prospettiva non ancora confermata in via ufficiale ma che, secondo più fonti, sta diventando sempre più concreta. Il conduttore, dopo l’avventura su Nove, sarebbe infatti davanti a un bivio: proseguire sulla strada Warner Bros Discovery o rientrare nella tv generalista che più di tutte ha costruito la sua popolarità. E a guardare gli ultimi sviluppi, la seconda ipotesi appare sempre più plausibile. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

