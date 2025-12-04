Indice di liquidità ora scatta l’allarme | sei club a rischio blocco mercato

Napolipiu.com | 4 dic 2025

"> Un calcio sempre più “liquido”, per dirla con Bauman. È da questa immagine che Giorgio Marota, sul Corriere dello Sport, parte per spiegare il nuovo scenario economico della Serie A, dove l’equilibrio finanziario non è più un concetto astratto ma un parametro misurabile, l’indice di liquidità. Lo stesso quotidiano ricorda come la Figc abbia progressivamente irrigidito questo paletto – da 0,5 a 0,6 – generando frizioni con i club e con la Lega allora guidata da Casini, che contestò la riforma portando Gravina in tribunale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

