Indennità DSGA per gli anni 2021-2024 | il Ministero chiede a NoiPA l’emissione dei pagamenti entro dicembre NOTA

Con una nota datata 27 novembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato lo sblocco dei fondi destinati al pagamento delle indennità di reggenza per i Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) che hanno prestato servizio in istituzioni scolastiche sottodimensionate nel triennio 2021-2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

