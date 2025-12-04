Indagati madre e amico di Cavallari | lo avrebbero aiutato a evadere dalla Dozza

La mamma e un amico di Andrea Cavallari sono indagati per favoreggiamento nella sua evasione dal carcere. Cavallari, 26enne originario della provincia di Modena, è stato condannato a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo. Lo scorso 3 luglio, dopo aver ricevuto il permesso di uscire dal. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Indagati madre e amico di Cavallari: lo avrebbero aiutato a evadere dalla Dozza

