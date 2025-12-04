Incontri e degustazioni al mercatino

Lanazione.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incontri, degustazioni, laboratori e tante novità per le festività di Natale (ed oltre) tra i banchi del mercato di Campagna Amica di Piazza Menconi a Marina di Carrara promosso da Coldiretti Massa Carrara. L’appuntamento settimanale con il km zero, ogni venerdì mattina (dalle 8 alle 13) nella pinetina di fronte alla centralissima Piazza Menconi, trasforma il momento della spesa in un’esperienza da portare in tavola, consapevole, matura, intelligente. La spesa, ai mercati esclusivi degli agricoltori, segue il ritmo delle stagioni. I prodotti sono coltivati ed allevati dalle aziende del territorio: niente scaffali, persone vere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

incontri e degustazioni al mercatino

© Lanazione.it - Incontri e degustazioni al mercatino

Altri contenuti sullo stesso argomento

Milano Wine Week, 9 giorni di degustazioni tra piazze, torri e musei: il programma - Da sabato e per tutta la prossima settimana oltre 200 eventi animano per l’ottava edizione della grande manifestazione italiana dedicata al meglio della ... Scrive leggo.it

Degustazioni e incontri, è Leopardi Gourmet - Recanati riscopre Giacomo Leopardi nella sua veste meno nota ma affascinante: quella di raffinato intenditore di cucina. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Incontri Degustazioni Mercatino