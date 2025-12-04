Incontri e degustazioni al mercatino
Incontri, degustazioni, laboratori e tante novità per le festività di Natale (ed oltre) tra i banchi del mercato di Campagna Amica di Piazza Menconi a Marina di Carrara promosso da Coldiretti Massa Carrara. L’appuntamento settimanale con il km zero, ogni venerdì mattina (dalle 8 alle 13) nella pinetina di fronte alla centralissima Piazza Menconi, trasforma il momento della spesa in un’esperienza da portare in tavola, consapevole, matura, intelligente. La spesa, ai mercati esclusivi degli agricoltori, segue il ritmo delle stagioni. I prodotti sono coltivati ed allevati dalle aziende del territorio: niente scaffali, persone vere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
