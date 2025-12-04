Incidenti la piattaforma digitale Ecco tutte le strade più pericolose

Sperare è legittimo, soprattutto davanti ai grafici che raccontano 27 anni di incidenti stradali nel nostro territorio, dal 1998 a oggi, e che indicano una curva in complessiva marcata discesa. Perché i tempi sono cambiati, perché la sensibilità sul tema della sicurezza stradale è un argomento quotidiano e perché le tecnologie, anche alla guida aiutano. E salvano vite. Più di prima, per fortuna. Ma non tutte, purtroppo. Con l’intento di effettuare interventi mirati che possano garantire condizioni migliori nei tratti più critici, il Comune di Cesena si è dotato, grazie al certosino lavoro del personale dell’ufficio statistica e dei Servizi Sit e Mobilità, di una immensa banca dati frutto della mappatura di tutte le strade del territorio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidenti, la piattaforma digitale. Ecco tutte le strade più pericolose

