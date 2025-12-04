Incidente stradale mortale | inferno di lamiere chiusa la statale

Incidente mortale questa mattina sulla statale. L’emergenza si è verificata in un momento in cui la regione era già colpita da forti precipitazioni, complicando l’intervento e la gestione della viabilità. Sul luogo hanno operato sin da subito forze dell’ordine, vigili del fuoco e personale sanitario. Leggi anche: Pensionato cade per strada e muore, poi la grave accusa: di chi sarebbe la colpa Incidente mortale sulla statale 16 a Cerignola: la dinamica dell’incidente. Il sinistro si è verificato questa mattina lungo la statale 16, in prossimità di Cerignola, nel Foggiano. Secondo una prima ricostruzione, un autoarticolato ha perso il controllo e si è ribaltato lungo la carreggiata. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Incidente stradale mortale: inferno di lamiere, chiusa la statale

