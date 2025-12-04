Incidente auto-motorino in via Monte Cervino a Viterbo un ferito | FOTO

Incidente stradale in via Monte Cervino a Viterbo. Un'auto e un motorino si sono scontrati intorno alle 19 di giovedì 4 dicembre all'altezza dell'incrocio con via Monte San Valentino, per cause ancora in corso di accertamento.Ad avere la peggio è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Incidente auto-motorino in via Monte Cervino a Viterbo, un ferito | FOTO

