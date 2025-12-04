Incidente auto-motorino in via Monte Cervino a Viterbo un ferito | FOTO

Viterbotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stradale in via Monte Cervino a Viterbo. Un'auto e un motorino si sono scontrati intorno alle 19 di giovedì 4 dicembre all'altezza dell'incrocio con via Monte San Valentino, per cause ancora in corso di accertamento.Ad avere la peggio è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

incidente auto motorino in via monte cervino a viterbo un ferito foto

© Viterbotoday.it - Incidente auto-motorino in via Monte Cervino a Viterbo, un ferito | FOTO

Approfondisci con queste news

Incidente a Vaglia, coinvolte quattro auto e un motorino - Questa mattina, giovedì 4 Dicembre, si è verificato un incidente nella zona di Campolungo, sulla via Bolognese dopo Vaglia sud in direzione Firenze. Segnala ilfilo.net

Incidente tra auto e moto a Riolo Terme, nei pressi del campo sportivo. Centauro in gravi condizioni - Grave incidente stradale a Riolo Terme nel pressi del Campo Sportivo, nel tardo pomeriggio di oggi, 3 dicembre. Si legge su ravennanotizie.it

incidente auto motorino viaIncidente tra auto e motorino: ferito un giovane - Scontro fra auto e motorino ieri nel tardo pomeriggio a Marsciano in via Tramblais, di fronte al palasport. corrieredellumbria.it scrive

Un altro ragazzino ferito in un incidente in via Padre Lega a Gallarate - Scontro tra auto e motorino oggi pomeriggio: soccorso in codice rosso un quindicenne, per fortuna le sue condizioni sono parse meno gravi di quanto si temesse ... Riporta varesenoi.it

incidente auto motorino viaGiovanissimo resta ferito nell'incidente in moto - PRATO: Era in sella al suo scooter con un amico, quando c'è stato un impatto con un'auto: sul posto è intervenuto il 118 che lo ha trasferito a Careggi ... Lo riporta toscanamedianews.it

incidente auto motorino viaScontro tra un'auto e una moto in via Piave: sedicenne ferito - Momenti di apprensione nella mattinata di oggi ad Azzate per un giovanissimo motociclista ferito in un incidente stradale. Segnala varesenoi.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Auto Motorino Via