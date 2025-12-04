Incidente a Monza traffico bloccato | 46enne in ospedale

Ennesimo incidente questa mattina, 4 dicembre, poco dopo le 10:30 a Monza. In Corso Milano, per cause ancora da chiarire, un 46enne in scooter ha avuto la peggio cadendo rovinosamente al suolo mentre il mezzo si andava a intraversare nella via.Tempestivo l’arrivo dei soccorsi: è subito giunta sul. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Incidente a Monza, traffico bloccato: 46enne in ospedale

