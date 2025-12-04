Inchiesta Ue Mogherini si dimette dalla direzione del Collegio d’Europa Secondo fonti vicine agli inquirenti l’indagine potrebbe allargarsi

Dopo l’ambasciatore Stefano Sannino, anche Federica Morgherini si è dimessa giovedì dal ruolo di rettore del Collegio d’Europa, dopo essere finita nell’inchiesta condotta dalla Procura d’Europa europea sui fondi per la creazione dell’Accademia Diplomatica dell’Unione Europea. L’ex Alta rappresentante dell’Ue per gli affari esteri è infatti accusata di frode e corruzione negli appalti pubblici, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. Lo scorso martedì Mogherini era stata fermata insieme a Sannino, ex rappresentante permanente dell’Italia presso l’Unione europea, e all’italo-belga Cesare Zegretti, tutti poi rilasciati nella notte essendo stato escluso il pericolo di fuga. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Inchiesta Ue, Mogherini si dimette dalla direzione del Collegio d’Europa. Secondo fonti vicine agli inquirenti l’indagine potrebbe allargarsi

