Inchiesta sui fondi Ue Federica Mogherini si dimette dal Collegio d'Europa

Federica Mogherini si è dimessa da rettore del Collegio d'Europa dopo l'inchiesta sui fondi Ue in cui è accusata di frode. "Sono orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato insieme e profondamente grata per la fiducia", ha dichiarato in una nota. 🔗 Leggi su Fanpage.it

