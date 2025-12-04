Inchiesta presunta frode Ue | Mogherini si dimette da rettore della scuola di Bruges
Federica Mogherini si è dimessa da rettore del Collegio d'Europa. Lo ha comunicato la stessa Mogherini in una mail inviata allo staff e agli studenti della prestigiosa scuola di Bruges. Ha scritto: "In linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di Rettore del Collegio d'Europa e Direttore dell'Accademia diplomatica dell'Unione europea" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Mogherini, Sannino e Zegretti sono rilasciati dopo l’interrogatorio per presunta frode e corruzione nell’ambito di un’inchiesta sui fondi UE della Procura europea - facebook.com Vai su Facebook
Il caso Garlasco e l’inchiesta sulla presunta corruzione dell’ex magistrato Venditti. Al Tg1 parla il Procuratore Generale di Brescia che dice: «Su di lui nessun accanimento. Io rassicurato da una giustizia che cerca di capire se ci sono stati errori». #Tg1 Giusepp Vai su X
Inchiesta Ue, Mogherini si dimette da rettore del collegio d’Europa - Federica Mogherini si dimette dall'incarico di rettrice del Collegio d'Europa in seguito al suo coinvolgimento nell'inchiesta per presunta frode di fondi Ue. Scrive msn.com
Mogherini si dimette dopo l’inchiesta Ue: "Ho agito con rigore e correttezza" - L'ex titolare della diplomazia europea era stata rilasciata dopo l'interrogatorio e non ritenuta a rischio di fuga ... Da tg.la7.it
Inchiesta Ue, Mogherini si dimette dal Collegio d'Europa: "Orgogliosa di quello che abbiamo fatto" - L'ex Alta Rappresentante dell'Ue, Federica Mogherini, si dimette da rettrice del Collegio d'Europa. Riporta iltempo.it
Ue, caos frode: si dimette Federica Mogherini dal ruolo di rettrice del Collegio d’Europa - Continuano le indagini in "casa" Ue nell'inchiesta sui presunti illeciti e frodi. Si legge su newsmondo.it
Inchiesta fondi Ue, Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d’Europa - Federica Mogherini fa un passo indietro dopo essere stata coinvolta nell' inchiesta della polizia giudiziaria federale belga su una presunta frode nei ... Secondo msn.com
Inchiesta frode, rilasciata Mogherini. Qatargate, la Ue salva Gualmini ma non la Moretti - Legami con Doha: l’eurodeputata Pd ottiene l’immunità, la collega Moretti no. Da quotidiano.net