Inchiesta per corruzione nell’Ue Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d’Europa

Federica Mogherini si dimette dall’incarico di rettrice del Collegio d’Europa e direttrice dell’Accademia diplomatica dell’Unione europea. Lo ha annunciato la stessa Mogherini nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 dicembre, poco meno di 48 ore dopo essere stata arrestata in Belgio – poi rilasciata – nell’ambito di un’inchiesta sugli appalti per la formazione diplomatica finanziati dall’Unione europea. “In linea con il massimo rigore e la massima correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, ho deciso di dimettermi da rettrice del Collegio d’Europa e da direttrice dell’Accademia diplomatica dell’Ue”, si legge nella nota della ex Alta rappresentante dell’Ue per la Politica estera ed ex ministra degli Esteri del Governo italiano. 🔗 Leggi su Tpi.it

