Inchiesta per corruzione nell’Ue Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d’Europa

Federica Mogherini si dimette dall’incarico di rettrice del Collegio d’Europa e direttrice dell’Accademia diplomatica dell’Unione europea. Lo ha annunciato la stessa Mogherini nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 dicembre, poco meno di 48 ore dopo essere stata arrestata in Belgio – poi rilasciata – nell’ambito di un’inchiesta sugli appalti per la formazione diplomatica finanziati dall’Unione europea. “In linea con il massimo rigore e la massima correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, ho deciso di dimettermi da rettrice del Collegio d’Europa e da direttrice dell’Accademia diplomatica dell’Ue”, si legge nella nota della ex Alta rappresentante dell’Ue per la Politica estera ed ex ministra degli Esteri del Governo italiano. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Inchiesta per corruzione nell’Ue, Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d’Europa

Argomenti simili trattati di recente

Salvini e il decreto: le forniture dipendono anche dall'inchiesta per corruzione a Kiev. Il Carroccio: non vogliamo alimentare la guerra. I 210 miliardi di beni degli oligarchi congelati dall'Ue sotto la lente - facebook.com Vai su Facebook

Inchiesta corruzione, il gip dispone i domiciliari per Cuffaro Vai su X

Inchiesta per corruzione nell’Ue, Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d’Europa - L'ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera è indagata per un appalto sulla formazione dei diplomatici europei: "Lascio per rigore e correttezza" ... Segnala tpi.it

Inchiesta sui fondi Ue, Federica Mogherini si dimette dal Collegio d’Europa - Federica Mogherini si è dimessa da rettore del Collegio d'Europa dopo l'inchiesta sui fondi Ue in cui è accusata di frode ... Si legge su fanpage.it

Chi è Federica Mogherini, la ex Alto rappresentante UE indagata a Bruxelles per corruzione e frode - Profilo di Federica Mogherini, ex Alto rappresentante UE e rettrice del Collegio d’Europa, fermata a Bruxelles in un’inchiesta su corruzione e frodi negli appalti pubblici europei ... tag24.it scrive

Inchiesta su appalti Ue, Mogherini rilasciata dopo gli interrogatori - È stata rilasciata nella notte Federica Mogherini, fermata a Bruxelles nell'ambito di un'inchiesta della Procura Ue sull'uso dei fondi per la formazione dei giovani diplomatici europei. Scrive rainews.it

L'inchiesta sul Collegio d'Europa, Mogherini e Sannino tornano liberi. Lui lascia l’incarico a Bruxelles - DAL NOSTRO INVIATO Bruxelles Se è sufficiente un solo, per quanto lungo, interrogatorio a far tornare libera in meno di 24 ore un’ex ministra degli Esteri italiana accusata di reati pesantissimi, c’è ... Da corriere.it

L’ex ministra Mogherini fermata in Belgio, inchiesta per corruzione e frode sui programmi di formazione per diplomatici - Federica Mogherini, ex ministro degli Esteri del governo Renzi ed ex Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, è stata sottoposta a fermo assieme ad altre due persone nell’ambito di una inda ... Si legge su unita.it