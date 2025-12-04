Inchiesta frode UE Sannino | fiducia nella magistratura

Imolaoggi.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sannino ha confermato di essere stato interrogato in relazione a un progetto svolto durante il suo mandato di segretario generale del Seae. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

inchiesta frode ue sannino fiducia nella magistratura

© Imolaoggi.it - Inchiesta frode UE, Sannino: “fiducia nella magistratura”

Altre letture consigliate

inchiesta frode ue sanninoFondi Ue, rilasciati Mogherini e Sannino. Restano accuse. Lui lascia il Seae - Erano stati fermati ieri nell'ambito di un'inchiesta per frode che ha coinvolto il Servizio europeo di azione esterna e il Collegio d'Europa. Lo riporta tg24.sky.it

inchiesta frode ue sanninoInchiesta per frode in Ue, Mogherini: "Ho chiarito la mia posizione. L'Accademia? Massimo livello di integrità ed equità" - Federica Mogherini, fermata martedì nell'ambito di un'inchiesta per frode, è stata rilasciata verso l'una di notte di ieri. Scrive affaritaliani.it

inchiesta frode ue sanninoInchiesta frode, rilasciata Mogherini. Qatargate, la Ue salva Gualmini ma non la Moretti - Legami con Doha: l’eurodeputata Pd ottiene l’immunità, la collega Moretti no. Scrive quotidiano.net

inchiesta frode ue sanninoL'inchiesta Ue su Mogherini e Sannino nata da un esposto Qatargate - L'inchiesta che coinvolge l'ex alta rappresentante Ue Mogherini e l'ambasciatore Sannino sul presunto uso improprio di fondi per la formazione dei diplomatici europei ha avuto origine da un esposto pr ... Secondo altarimini.it

inchiesta frode ue sanninoPresunta frode sui fondi Ue: fermati Mogherini e Sannino, sotto inchiesta la “fabbrica” dei diplomatici europei - La Procura europea indaga su un presunto uso irregolare di fondi Ue destinati all’Accademia diplomatica europea, con il fermo a Bruxelles di Federica Mogherini, Stefano Sannino e un dirigente del Coll ... Riporta news.fidelityhouse.eu

inchiesta frode ue sanninoMogherini e Sannino indagati per frode e corruzione Ue, chi sono i due politici italiani - Tre arresti nell’indagine per frode in Ue che coinvolge il Collegio d’Europa e alti funzionari europei. Scrive quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Inchiesta Frode Ue Sannino