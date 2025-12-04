inchiesta frode ue federica mogherini si dimette

L’ex Alta rappresentante dell’Ue Federica Mogherini si è dimessa da rettrice del Collegio d’Europa per via del coinvolgimento nell’indagine per presunti favoritismi nella formazione diplomatica finanziata dall’Unione europea. “In linea con il massimo rigore e la massima correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, ho deciso di dimettermi da rettrice del Collegio d’Europa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

