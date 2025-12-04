Inchiesta fondi Ue Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d’Europa

Federica Mogherini fa un passo indietro dopo essere stata coinvolta nell’ inchiesta della polizia giudiziaria federale belga su una presunta frode nei finanziamenti dell’Unione europea. “In linea con il massimo rigore e la massima correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di Rettrice del Collegio d’Europa e di Direttrice dell’Accademia Diplomatica dell’Unione Europea. Sono certa che la comunità del Collegio, nei nostri tre campus, proseguirà il percorso di innovazione ed eccellenza che abbiamo tracciato insieme in questi ultimi cinque meravigliosi anni”, annuncia in una nota Mogherini, rettrice del Collegio d’Europa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inchiesta fondi Ue, Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d’Europa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il caso dei fondi sottratti. La comunicazione nell’ultima seduta del consiglio, nessun riferimento all’inchiesta. Domani rito abbreviato per l’accusa di aver tolto soldi a un correntista #ilcentro #Cronaca #PosteItaliane #processo #consiglierecomunale #Politica #a - facebook.com Vai su Facebook

#TG2000 - #Inchiesta fondi Ue, rilasciati nella notte #Mogherini e #Sannino #3dicembre #FedericaMogherini #corruzione #NEWS #TV2000 @tg2000it Vai su X

Inchiesta Ue, Mogherini si dimette da rettore del collegio d’Europa - Federica Mogherini si dimette dall'incarico di rettrice del Collegio d'Europa in seguito al suo coinvolgimento nell'inchiesta per presunta frode di fondi Ue. Secondo msn.com

Fondi Ue, rilasciati Mogherini e Sannino. Restano accuse. Lui lascia il Seae - Erano stati fermati ieri nell'ambito di un'inchiesta per frode che ha coinvolto il Servizio europeo di azione esterna e il Collegio d'Europa. Come scrive tg24.sky.it

Rilasciati Mogherini e gli altri coinvolti nell’inchiesta per frode. I magistrati: «Non sono a rischio fuga» - La procura europea ha accusato l’ex Alta rappresentante e l’ambasciatore italiano Sannino di frode e corruzione negli appalti, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale. editorialedomani.it scrive

L'inchiesta Ue su Mogherini e Sannino nata da un esposto Qatargate - L'inchiesta che coinvolge l'ex alta rappresentante Ue Mogherini e l'ambasciatore Sannino sul presunto uso improprio di fondi per la formazione dei diplomatici europei ha avuto origine da un esposto pr ... Segnala altarimini.it

Procura Ue,inchiesta su Mogherini-Sannino nata da denuncia - L'inchiesta che coinvolge l'ex alta rappresentante Ue, Federica Mogherini, l'ambasciatore Stefano Sannino e il dirigente del Collegio d'Europa di Bruges, Cesare Zegretti, sul presunto uso improprio di ... Segnala ansa.it

Inchiesta sui fondi Ue: rilasciati Mogherini e Sannino - L'inchiesta si riferisce al bando di gara per un programma di formazione affidato dall'Unione nel 2021 al Collegio d'Europa di Bruges di cui l'ex Alta rappresentante per la politica estera dell'Ue è r ... Segnala msn.com