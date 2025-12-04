Inchiesta corruzione Ue Federica Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d' Europa | Agito con rigore e correttezza

Dopo Sannino arrivano anche le dimissioni dell'ormai ex rettrice del Collegio d'Europa Federica Mogherini, coinvolta nell'inchiesta sulla corruzione in Ue, si è dimessa da rettrice del Collegio d'Europa e da direttrice dell'Accademia diplomatica Ue. È stata lei stessa ad annunciarlo tramite u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Inchiesta corruzione Ue, Federica Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d'Europa: "Agito con rigore e correttezza"

