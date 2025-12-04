Incetta di medaglie per la scuola Weisong al campionato italiano assoluto di Wushu

4 dic 2025

Ventuno medaglie d'oro; dodici d'argento; e otto di bronzo. È il ricco bottino portato a casa dalla scuola Weisong, affiliata al Centro sportivo provinciale Libertas. Il gruppo ha preso parte al Campionato italiano Assoluto di Wushu a Catania. Una competizione a cui hanno partecipato diciotto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

