Incetta di medaglie per la scuola Weisong al campionato italiano assoluto di Wushu
Ventuno medaglie d'oro; dodici d'argento; e otto di bronzo. È il ricco bottino portato a casa dalla scuola Weisong, affiliata al Centro sportivo provinciale Libertas. Il gruppo ha preso parte al Campionato italiano Assoluto di Wushu a Catania. Una competizione a cui hanno partecipato diciotto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Misano Adriatico, Campionato Nazionale AICS Grande prova della SAV95JUDO che, insieme agli amici del Kodokan Rho, fa incetta di medaglie e dimostra un bel judo: Asia, Leonardo, Luigi, Cristal, Mia Sofia e Danilo Francesca, Angel, Yasmine, Luca, An - facebook.com Vai su Facebook
Happy Time Manciano. Incetta di medaglie - L’associazione sportiva è tornata dalla trasferta in Ungheria con un... Scrive lanazione.it