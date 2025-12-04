Incendio spaventoso in Italia nuvola di fumo in cielo | bilancio grave il rogo in un istante

Un vasto incendio ha colpito questa mattina lo stabilimento di pizze Roncalab a Lomagna, in provincia di Lecco, generando una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Le fiamme, sviluppatesi intorno alle prime ore del mattino, hanno raggiunto un'altezza impressionante di circa 150 metri, costringendo le autorità a intervenire immediatamente. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, impegnati in un massiccio dispiegamento di mezzi, insieme al personale dell' Areu, che ha prestato assistenza sanitaria. L'intera zona industriale è stata evacuata per motivi di sicurezza, dato il rischio rappresentato dal materiale plastico in combustione e dalla possibile emissione di fumi tossici, tra cui diossina.

