incendio nello stabilimento di pizze roncalab a lomagna un intossicato

Lomagna (Lecco), 4 dicembre 2025 – Un grosso incendio si è verificato stamane a Lomagna, nello stabilimento di pizze della Roncalab. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale Areu. La zona è stata evacuata, dopo lo sviluppo di fiamme pericolose. Un uomo è rimasto intossicato, ma non è in gravi condizioni. I riscontri posti in essere dal personale intervenuto sul luogo dell’incendio, serviranno a individuarne le cause. Incendio alla Roncalab di Lomagna: l'impressionante colonna di fumo dal capannone Il bilancio da inizio anno degli incendi nel lecchese. Oggi, in occasione della Festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, il Comando provinciale di Lecco ha presentato un bilancio dell’attività dei primi 11 mesi nella provincia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

