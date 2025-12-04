Incendio nello stabilimento che in Brianza produce pizze | evacuata la sede

Monzatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio ha coinvolto la RoncaLab di Lomagna, comune lecchese alle porte della Brianza. Il rogo è divampato intorno all'ora di pranzo di giovedì 4 dicembre, come reso noto dalla stesa azienda parte del gruppo Roncadin attivo nella produzione di pizze e pinse per la distribuzione italiana e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

