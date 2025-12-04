Incendio nello stabilimento che in Brianza produce pizze | evacuata la sede

Un incendio ha coinvolto la RoncaLab di Lomagna, comune lecchese alle porte della Brianza. Il rogo è divampato intorno all'ora di pranzo di giovedì 4 dicembre, come reso noto dalla stesa azienda parte del gruppo Roncadin attivo nella produzione di pizze e pinse per la distribuzione italiana e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Incendio nello stabilimento che in Brianza produce pizze: evacuata la sede

Altre letture consigliate

Incendio in uno stabilimento balneare, chiosco distrutto dalle fiamme Vai su X

Dopo l’incendio riparte la produzione alla cartiera Fedrigoni È ripartita questa mattina alle 5 la produzione nello stabilimento Fedrigoni di Varone, dopo l'incendio di giovedì scorso che ha reso necessario lo stop. Regolari i turni di lavoro. La riapertura - comuni - facebook.com Vai su Facebook

Lomagna, un incendio nello stabilimento di pizze Roncalab. Soccorso un intossicato - Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale Areu per spegnere l’incendio e mettere l’area in sicurezza. msn.com scrive

Lomagna, incendio devastante in azienda alimentare: colonna di fumo visibile da tutta la Brianza - Lomagna (LC) – Paura poco dopo mezzogiorno alla RONCALab di Lomagna, in via Marco Biagi 38, nel lecchese, dove intorno alle 12. Da mbnews.it