Incendio nella fabbrica Roncalab di Lomagna vicino Lecco forse le fiamme sono partite dal forno delle pizze
L'incendio nella fabbrica Roncalab di Lomagna forse è partito dal forno dove vengono preparate le pizze, la zona è stata temporaneamente evacuata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Le fiamme stanno interessando il piazzale esterno della fabbrica Ge.ko di Chieti Scalo, Vigili prontamente sul posto #chieti #ilcentro #incendio #azienda #vigilidelfuoco #paura - facebook.com Vai su Facebook
Incendio nella fabbrica Roncalab di Lomagna vicino Lecco, forse le fiamme sono partite dal forno delle pizze - L'incendio a Lomagna forse è partito dal forno dove vengono preparate le pizze nella fabbrica Roncalab, la zona è stata temporaneamente evacuata ... Si legge su virgilio.it
Incendio alla RoncaLab di Lomagna, colonna di fumo alta 160 metri sullo stabilimento di pizze: “Nessun pericolo per la salute” - Gli accertamenti di Arpa Lombardia: “Non sono state riscontrate criticità di carattere ambientale” ... Segnala ilgiorno.it
Lomagna, incendio devastante in azienda alimentare: colonna di fumo visibile da tutta la Brianza - Lomagna (LC) – Paura poco dopo mezzogiorno alla RONCALab di Lomagna, in via Marco Biagi 38, nel lecchese, dove intorno alle 12. Segnala mbnews.it
Maxi incendio a Lomagna, vasto rogo in un'azienda alimentare - Un incendio di vaste proporzioni sta interessando un’azienda alimentare, la RONCALab a Lomagna, in provincia di Lecco ma a confine con la provincia di Monza- Da monza-news.it
Incendio a Lomagna, evacuato lo stabilimento di pizze Roncalab: la colonna di fumo visibile da tutta la Brianza - Un vasto rogo è divampato all'interno dello stabilimento di pizze Roncalab a Lomagna (Lecco): potrebbe essersi sviluppato all’interno di un forno ... Scrive fanpage.it
Lecco, vasto incendio in un capannone industriale a Lomagna - Le fiamme sono divampate poco dopo mezzogiorno, facendo alzare un'alta colonna di fumo, visibile anche dai comuni vicini. Lo riporta tg24.sky.it