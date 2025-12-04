Incendio nella fabbrica Roncalab di Lomagna vicino Lecco forse le fiamme sono partite dal forno delle pizze

L'incendio nella fabbrica Roncalab di Lomagna forse è partito dal forno dove vengono preparate le pizze, la zona è stata temporaneamente evacuata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incendio nella fabbrica Roncalab di Lomagna vicino Lecco, forse le fiamme sono partite dal forno delle pizze

