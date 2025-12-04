Incendio in un condominio di Montebello nessun ferito | una persona rifiuta i controlli

Vicenzatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio è scoppiato questa mattina in un appartamento di un condominio di via Pesa, a Montebello, poco dopo le 7.30. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.In un primo momento si era parlato di una persona lievemente intossicata dal fumo, ma non è stato necessario alcun. 🔗 Leggi su Vicenzatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

incendio condominio montebello nessunMattina di paura per i residenti di un condominio: scoppia un incendio al secondo piano | VIDEO - Incendio a Montebello: appartamento al secondo piano in fiamme, intervento dei Vigili del Fuoco senza feriti. Come scrive nordest24.it

incendio condominio montebello nessunCondominio a fuoco: una persona intossicata - I vigili del Fuoco del distaccamento di Arzignano sono stati chiamati questa mattina verso le 7. Segnala ecovicentino.it

A fuoco condominio, incendio partito da uno zerbino: otto intossicati - Momenti di paura, stamani in via Fermi: i pompieri sono intervenuti per domare un incendio sviluppatosi al secondo piano di un condominio. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Condominio Montebello Nessun