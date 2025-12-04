Incendio in un condominio di Montebello nessun ferito | una persona rifiuta i controlli

Un incendio è scoppiato questa mattina in un appartamento di un condominio di via Pesa, a Montebello, poco dopo le 7.30. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.In un primo momento si era parlato di una persona lievemente intossicata dal fumo, ma non è stato necessario alcun. 🔗 Leggi su Vicenzatoday.it