Incendio alla Roncalab di Lomagna | fiamme domate

Monzatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il grosso incendio che ha coinvolto la RoncaLab di Lomagna, comune lecchese alle porte della Brianza intorno alle 12.30 di oggi, giovedì 4 dicembre, è stato domato poco dopo le 17.30. In via precauzionale, un presidio dei vigili del fuoco - fanno sapere dall’azienda - resterà di presidio per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

