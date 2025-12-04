Incendio alla Roncalab di Lomagna | fiamme domate

Il grosso incendio che ha coinvolto la RoncaLab di Lomagna, comune lecchese alle porte della Brianza intorno alle 12.30 di oggi, giovedì 4 dicembre, è stato domato poco dopo le 17.30. In via precauzionale, un presidio dei vigili del fuoco - fanno sapere dall’azienda - resterà di presidio per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Incendio alla Roncalab di Lomagna: fiamme domate

Incendio a Lomagna, brucia lo stabilimento che produce pizze Roncalab. La colonna di fumo visibile a chilometri di sistanza - facebook.com Vai su Facebook

Grosso incendio alla RoncaLab di Lomagna: evacuato lo stabilimento ift.tt/5sFh6Eu ift.tt/Xbs9oZz Vai su X

Domato l’incendio alla RoncaLab di Lomagna, vigili del fuoco sul posto per tutta la notte - L'azienda alimentare con una nota ha comunicato che l'incendio è stato domato e che sarà fatta una stima dei danni e indagini sulle cause ... Come scrive msn.com

Lecco, vasto incendio in un capannone industriale a Lomagna - Le fiamme sono divampate poco dopo mezzogiorno, facendo alzare un'alta colonna di fumo, visibile anche dai comuni vicini. Scrive tg24.sky.it

Lomagna, incendio devastante in azienda alimentare: colonna di fumo visibile da tutta la Brianza - Lomagna (LC) – Paura poco dopo mezzogiorno alla RONCALab di Lomagna, in via Marco Biagi 38, nel lecchese, dove intorno alle 12. Si legge su mbnews.it

Incendio nella fabbrica Roncalab di Lomagna vicino Lecco, forse le fiamme sono partite dal forno delle pizze - L'incendio a Lomagna forse è partito dal forno dove vengono preparate le pizze nella fabbrica Roncalab, la zona è stata temporaneamente evacuata ... virgilio.it scrive

Incendio a Lomagna, evacuato lo stabilimento di pizze Roncalab: la colonna di fumo visibile da tutta la Brianza - Un vasto rogo è divampato all'interno dello stabilimento di pizze Roncalab a Lomagna (Lecco): potrebbe essersi sviluppato all’interno di un forno ... Segnala fanpage.it

Incendio nello stabilimento di pizze Roncalab a Lomagna. Un intossicato - Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale Areu per spegnere l’incendio e mettere l’area in sicurezza. msn.com scrive