Incendio a Torino Pozzo Strada | a fuoco un appartamento gravi i danni

Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri, mercoledì 3 dicembre 2025, in un appartamento al quarto e ultimo piano del palazzo di via Cristalliera 20 a Torino. I vigili del fuoco sono intervenuti con cinque squadre sul posto per le operazioni di spegnimento, che si sono protratte per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incendio a Torino Pozzo Strada: a fuoco un appartamento, gravi i danni

Approfondisci con queste news

Nelle prime ore della mattinata, le squadre dei Comandi dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza e di Milano sono intervenute lungo l’Autostrada A4 – direzione Torino - per l’incendio di un autobus a due piani in transito. All’arrivo sul posto, le squadre hanno te Vai su Facebook

Pozzo Strada, incendio in via Cristalliera: i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare fino all'una di notte per spegnere le fiamme - Nella tarda serata di ieri, 5 squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Torino sono intervenute a Torino, in via Cristallieria, per un incendio che ha coinvolto un alloggio situato all'ultimo piano. torinoggi.it scrive

Incendio nelle cantine di via Ventimiglia a Torino, fumo invade la strada: intervento dei vigili del fuoco - Un incendio è scaturito dalle cantine dello stabile in via Ventimiglia angolo via Garessio a Torino. Da quotidianopiemontese.it

Incendio in abitazione a Torino, 8 squadre dei vigili al lavoro - Sul posto sono intervenute otto squadre dei vigili del fuoco, che hanno circoscritto e spento le fiamme ... Riporta ansa.it

Incendio a Torino Villaretto: a fuoco il tetto di una ditta nell'area industriale - Un incendio è divampato nella tarda serata di ieri, giovedì 20 novembre 2025, sul tetto di una ditta dell'area industriale di strada del Francese a Torino, al civico 137. Riporta torinotoday.it

Incendio nella notte a Torino nord: fiamme sul tetto di un capannone industriale durante i lavori - Un bagliore improvviso nella notte, il fumo che si alza sopra le aree industriali e quattro squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Torino che si precipitano in Strada del Francese. Lo riporta giornalelavoce.it