Incendio a Lomagna evacuato lo stabilimento di pizze Roncalab | la colonna di fumo visibile da tutta la Brianza

Un vasto rogo è divampato all'interno dello stabilimento di pizze Roncalab a Lomagna (Lecco): potrebbe essersi sviluppato all’interno di un forno. Non ci sono feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Paura in via Milano a Como: evacuate 17 famiglie dopo un incendio. https://www.radiolombardia.it/2025/12/02/paura-in-via-milano-a-como-evacuate-17-famiglie-dopo-un-incendio/ - facebook.com Vai su Facebook

Incendio nello stabilimento di pizze Roncalab a Lomagna. Un intossicato grave - Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale Areu per spegnere l’incendio e mettere l’area in sicurezza. Riporta msn.com

Lomagna, incendio devastante in azienda alimentare: colonna di fumo visibile da tutta la Brianza - Lomagna (LC) – Paura poco dopo mezzogiorno alla RONCALab di Lomagna, in via Marco Biagi 38, nel lecchese, dove intorno alle 12. Come scrive mbnews.it

Grosso incendio a Lomagna, stabilimento evacuato - Il rogo divampato alla RoncaLab è visibile anche a chilometri di distanza. Come scrive leccotoday.it

Vasto incendio in una azienda alimentare di Lomagna: vigili del fuoco di Monza e Brianza sul posto - Vasto incendio in una azienda alimentare di Lomagna con intervento dei vigili del fuoco con vari mezzi, anche da Monza e Brianza. Segnala ilcittadinomb.it

Incendio nello stabilimento RoncaLab nel Lecchese - Lo stabilimento RoncaLab di Lomagna (Lecco), dove era in funzione la linea forno di produzione di pizze e pinse, è andato a fuoco. msn.com scrive

Lecco, vasto incendio in un capannone industriale a Lomagna - Le fiamme sono divampate poco dopo mezzogiorno, facendo alzare un'alta colonna di fumo, visibile anche dai comuni vicini. Secondo tg24.sky.it