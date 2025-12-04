Inail | più morti sul lavoro nel 2025

17.56 Il confronto con i primi 10 mesi del 2024 evidenzia un aumento degli infortuni sul lavoro (+0,2%) e dei decessi (+0,5%), e per la componente in itinere si registra un incremento delle denunce di infortunio (+2,8%) e dei casi mortali (+3,9%). Nei primi dieci mesi dell'anno, le denunce di infortuni mortali (esclusi gli studenti) presentate all'Inail sono state in totale 889,in aumento rispetto alle 877 dello stesso periodo del 2024. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it