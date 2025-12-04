Inail | più morti sul lavoro nel 2025
17.56 Il confronto con i primi 10 mesi del 2024 evidenzia un aumento degli infortuni sul lavoro (+0,2%) e dei decessi (+0,5%), e per la componente in itinere si registra un incremento delle denunce di infortunio (+2,8%) e dei casi mortali (+3,9%). Nei primi dieci mesi dell'anno, le denunce di infortuni mortali (esclusi gli studenti) presentate all'Inail sono state in totale 889,in aumento rispetto alle 877 dello stesso periodo del 2024. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Nel corso dell’incontro il presidente Sergio Palombizio, il direttore regionale Inail Nicola Negri e il sindaco Pierluigi Biondi hanno sottolineato l’importanza del “modello L’Aquila”, che durante la ricostruzione ha garantito zero morti sul lavoro". - facebook.com Vai su Facebook
Inail, denunce infortuni studenti in aumento nel 2025. Sette i morti Vai su X
Inail, in 10 mesi salite a 889 denunce di infortuni mortali - Nei primi dieci mesi dell'anno, le denunce di infortuni mortali (esclusi gli studenti) presentate all'Inail sono state in totale 889, in aumento rispetto alle 877 dello stesso ... Riporta tuttosport.com
L'Italia, una Repubblica fondata sul lavoro: il dramma delle morti bianche al centro della nuova serie tv L'altro ispettore su Rai 1 - Secondo l'Osservatorio Vega, da gennaio a settembre 2025 si sono registrate 784 vittime sul lavoro, di cui 575 ... Come scrive corrieredellumbria.it
Inail, in 8 mesi 674 denunce di morti sul lavoro - Nei primi otto mesi dell'anno, i casi di infortuni mortali (esclusi gli studenti) denunciati all'Inail sono stati in totale 674, con un calo di quelli "in occasione di lavoro" ed un aumento di quelli ... Secondo ansa.it
Inail: in 8 mesi 674 denunce di morti sul lavoro - Nei primi otto mesi dell'anno, i casi di infortuni mortali esclusi gli studenti denunciati all'Inail sono stati in totale 674, con un calo di quelli "in occasione di lavoro" ed un aumento di quelli in ... rainews.it scrive
Inail: nei primi sei mesi del 2025 sono state 495 le denunce di morti sul lavoro - Netto aumento rispetto alle 462 dello stesso periodo del 2024, trainato dai decessi in itinere. Segnala lettera43.it
Inail, in 6 mesi salgono a 495 denunce di morti sul lavoro - Nei primi sei mesi sono state presentate all'Inail 495 denunce per morti sul lavoro contro le 462 dello stesso periodo del 2024. Riporta notizie.tiscali.it