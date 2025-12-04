In viaggio con decine di dosi di cocaina | arrestata 22enne

Si è concluso con l’arresto il viaggio di una 22enne nel comune di Bellusco. La giovane infatti è stata trovata con numerosi dosi di cocaina e arrestata per spaccio, finendo nei guai insieme al suo accompagnatore, risultato irregolare sul territorio italiano.Il fattoLa 22enne viaggiava in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - In viaggio con decine di dosi di cocaina: arrestata 22enne

