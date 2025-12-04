In Valdarno studenti uniti nel segno dell’inclusione

Arezzo, 04 dicembre 2025 – Il Valdarno ha dedicato la mattinata di ieri a un grande abbraccio collettivo in nome dell’inclusione, trasformando tre piazze in altrettanti palcoscenici di musica, movimento e partecipazione. San Giovanni Valdarno, Montevarchi e Terranuova Bracciolini hanno scelto di celebrare la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità coinvolgendo studenti di ogni età, dalle scuole dell’infanzia fino alle superiori, per ribadire che l’inclusione è un valore che si impara e si vive ogni giorno. A San Giovanni Valdarno, Piazza Masaccio si è riempita di colori e di energia grazie al grande flash mob che ha visto protagonisti gli studenti dell’Isis Valdarno, dei Licei Giovanni da San Giovanni, degli istituti comprensivi Marconi e Masaccio e della scuola paritaria Suore Agostiniane, in collaborazione con Special Olympics. 🔗 Leggi su Lanazione.it

