In uscita due canzoni inedite di Paolo Benvegnù

A poco meno di un anno dalla sua morte, il 5 dicembre verranno pubblicate due canzoni inedite di Paolo Benvegnù. Si tratta di due brani a tema natalizio, scritti dal cantautore milanese, scomparso il 31 dicembre 2024 a causa di un infarto. Uno dei due singoli si chiama Buon Natale anche per te, l’altra Un Natale infinito; entrambe vedono la partecipazione del Piccolo Coro dell’Antoniano. In Un Natale infinito, inoltre, Benvegnù canta anche insieme alla figlia Anna. Paolo Benvegnù, in uscita due brani di Natale postumi. Luca Roccia Baldini, musicista e produttore, vicepresidente e fondatore di Officine della Cultura, spiega: «Il progetto di queste due canzoni nasce da un laboratorio musicale che Paolo, come progetto de I Benvegnù, ha fatto nella scuola primaria Bruno Ciari di San Sisto (PG) dove studia sua figlia». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - In uscita due canzoni inedite di Paolo Benvegnù

