In Un posto al sole tutto finisce magicamente bene
Dopo mesi di trattative estenuanti, anche la vicenda del processo di Roberto, e la posizione di Vinicio, si conclude in mezza puntata. Chi se lo sarebbe mai aspettato. Dopo infiniti tira e molla il ragazzo improvvisamente va da Marina in tribunale poco prima dell’udienza e rivela a tutti che il fratello sta fingendo, e ha riacquisito la vista. E miracolo: il processo può finire qui. Alla scena successiva sono già tutti a casa e vissero felici e contenti. Persino Gennaro lascia andare il fratello come se nulla fosse. La stessa leggerezza con cui Alice va da lui e tornano magicamente insieme. Tutto apposto, dramma finito, tutto è bene quel che finisce bene. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
