In un parco di Noceto con lo zainetto pieno di superalcolici rubati | denunciati due 20enni
Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Noceto hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma due 21enni di origini straniere, residenti in provincia, ritenuti, al termine di accurate verifiche, i presunti responsabili in concorso tra loro del reato di ricettazione di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
