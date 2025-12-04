In un parco di Noceto con lo zainetto pieno di superalcolici rubati | denunciati due 20enni

Parmatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Noceto hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma due 21enni di origini straniere, residenti in provincia, ritenuti, al termine di accurate verifiche, i presunti responsabili in concorso tra loro del reato di ricettazione di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

in un parco di noceto con lo zainetto pieno di superalcolici rubati denunciati due 20enni

© Parmatoday.it - In un parco di Noceto con lo zainetto pieno di superalcolici rubati: denunciati due 20enni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Zaino pieno di refurtiva, denunciati due giovani - I due, descritti dal testimone che aveva avvertito la polizia, si erano poi allontanati con un altro uomo. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Parco Noceto Zainetto Pieno