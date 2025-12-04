In questo momento ha avuto i minuti che meritava O forse meno | Chivu su Frattesi dopo la prestazione in Coppa Italia

“In questo momento ha avuto i minuti che meritava”. Così Cristian Chivu su Davide Frattesi dopo la vittoria per 5-1 dell’Inter contro il Venezia agli ottavi di Coppa Italia. Una partita in cui il centrocampista è rimasto in campo per 90 minuti e ha messo a referto due assist. Chivu ha poi corretto il tiro: “ O forse meritava qualcosa in più, ma viene da un intervento, ha avuto qualche problemino. Si è messo sempre a disposizione, oggi toccava a lui per mettere dentro benzina e lo ha fatto bene”. Una partita in cui il tecnico nerazzurro si aspettava risposte da chi aveva fin qui giocato meno. Risposte che – oltre che dal già citato Frattesi – sono arrivate da Andy Diouf, schierato come esterno destro e autore del gol dell’1-0, da Pio Esposito, che ha invece segnato la rete del 2-0. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

