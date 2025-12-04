In quattro rubano Gratta e Vinci per 600 euro ma ne vincono la metà | fermati prima di incassare

Grattano tutti i biglietti appena rubati (valore 600 euro) e vincono 300 euro da spartire in quattro, ma i carabinieri li fermano prima di incassare. Protagonisti della vicenda sono uomini tra i 34 e 47 anni di nazionalità georgiana domiciliati a Torino. I carabinieri della sezione radiomobile e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - In quattro rubano Gratta e Vinci per 600 euro, ma ne vincono la metà: fermati prima di incassare

