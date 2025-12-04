In pullman da Torino a Courmayeur e Chamonix | biglietti da 15 euro per il viaggio senza cambi
Per la stagione sciistica 2025-2026, Flixbus inaugura i collegamenti diretti in autobus fra Torino e il Monte Bianco. Dal 14 dicembre sono operative nuove tratte tra il capoluogo e Courmayeur (due ore e mezza di viaggio) e Chamonix (tre ore). I biglietti partono da 15 euro e possono essere. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
