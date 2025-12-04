In Lazzerini Ragazze che scrivono poesie
Da ricordare stasera alle 21 in Lazzerini l’incontro con la scrittrice toscana Alba Donati (foto) che presenterà Ragazze che scrivono poesie (Einaudi), in dialogo con Laura Montanari e Marco Vichi. In questo libro Donati intreccia le vite sorprendenti o disgraziate, tempestose o appartate, di dodici poetesse, le loro voci così uniche. Da Emily Dickinson a Sylvia Plath le ragazze che scrivono poesie scelte da Donati sono unite da un talento naturale nel mettere le parole una in fila all’altra, dall’amore per la letteratura, dal fuoco del cambiamento che brucia forte dentro di loro. E molto spesso, purtroppo, accomunate dall’assillo di uomini che non ne capiscono la grandezza e sentono il bisogno di spiegare continuamente come si sta al mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
